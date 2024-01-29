回転ずしチェーン大手「くら寿司」が、今月下旬から放送予定だったお笑いコンビ「ダウンタウン」出演のCMを、2人が出ていない別のCMに差し替えたことが29日、分かった。ダウンタウンの松本人志さん（60）を巡っては、女性に性的行為を強要したと週刊文春が報道。松本さんは8日、所属する吉本興業を通じて「裁判に注力したい」などとして当面の間、芸能活動を休止すると公表した。22日には、週刊文春の編集長と発行元の文芸春秋に