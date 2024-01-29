漫画『ポーの一族』シリーズや、『イグアナの娘』などで知られる漫画家・萩尾望都さん（74）が、フランスの国際漫画祭『仏アングレーム国際漫画祭』で、『特別栄誉賞』を受賞したことを、29日に小学館が発表しました。フランス南西部アングレームにて行われている欧州最大規模の漫画の祭典『仏アングレーム国際漫画祭』。過去に『特別栄誉賞』を受賞した日本人漫画家には、つげ義春さん、池上遼一さん、伊藤潤二さん、真島ヒロさん