香港の裁判所は、経営再建中の中国の不動産大手・恒大集団に清算命令を出した。香港メディアによると、香港高等裁判所は29日午前、債権回収を進めたい海外の債権者の申し立てを認め、恒大集団に清算命令を出した。その後、香港証券取引所では、恒大の株式取引が停止された。今後、裁判所が選ぶ管財人が恒大集団の資産を売却するなどして、債務を整理する手続きに入る。しかし、恒大集団の資産はほとんどが中国本土にあることから中