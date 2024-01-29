政府が出す人口予測を私たちは疑いなく受け入れていいのだろうか。話題書『「人口ゼロ」の資本論持続不可能になった資本主義』で、少子化の真の問題は子どもの数の減少ではなく、結婚できない若者の増加にあることを明らかにした数理経済学の泰斗・大西広慶應義塾大学名誉教授が、国立社会保障・人口問題研究所が出している予測の分析をおこなったところ、それがあまりに楽観的で非現実的であることがわかった。少子化のコストが