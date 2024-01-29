鳥貴族の系列店を装って店に誘導したとして、飲食店経営者や客引き（キャッチ）が逮捕された事件を巡っては、問題とされている店で「ぼったくり被害に遭った」という投稿がネット交流サービス（SNS）上でも多く見つかった。【証拠写真】ぼったくり…頼んだ覚えないメニューが印字されたレシート「トリキは混んでますよ」の声かけで誘い「居酒屋ですか」。1月下旬の午後6時過ぎ、記者が歌舞伎町（東京都新宿区）の「セントラル