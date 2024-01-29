卓球の女子シングルスでのパリ五輪出場が絶望的となった伊藤美誠（２３＝スターツ）の発言が、卓球大国の中国で注目を集めている。伊藤は五輪代表選考レース最終戦の全日本選手権に臨むも６回戦で敗戦。残り１枠となっていたシングルス代表は平野美宇（２３＝木下グループ）が獲得した。伊藤は団体戦要員となる３人目の代表に選出される可能性が残されているが、２６日の記者会見では「団体戦に選出されても出るかどうかはっき