テレビアニメ『呪術廻戦』とサンリオキャラクターズがコラボレーションしたポップアップショップが、2月17日（土）から、東京・池袋にある池袋PARCOなどで開催される。【写真】かわいい〜！『呪術廻戦』×サンリオコラボアイテム一覧■購入特典も用意今回開催される「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ POP UP STORE」は、『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」とサンリオキャラクターズがコラボレーションしたイラス