日本でも知られる韓国の即席ラーメン「辛ラーメン」。その辛ラーメンの広告で使われるキャッチコピーが、38年ぶりに変更され、韓国で話題になっています。変更になった背景には、社会の変化がありました。独特な際立つ辛さで、日本でもファンの多い韓国の「辛ラーメン」。本場韓国の辛さを手軽に楽しめることから、日本でも広く知られています。その辛ラーメンの広告で使われるキャッチコピーが、今月から38年ぶりに変わり、韓国の