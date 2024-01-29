愛媛県今治市でピアノ教師の女性が殺害された事件で女性の次女への暴行容疑で34歳の男が逮捕されました。次女は去年、男とのトラブルを警察に相談していました。榊原正道容疑者は26日、今治市の路上で、殺害されたピアノ教師の冨田小雪さん（64）の次女（35）に対して、腕を引っ張るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと去年11月、次女が今治警察署を訪れ、当時交際していた榊原容疑者について「暴力を