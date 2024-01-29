ヨルダン北東部にある米軍基地の衛星画像＝２０２３年１０月/Planet Labs PBC/AP/File（ＣＮＮ）米当局者らによると、ヨルダンのシリア国境付近にある米軍の前哨基地が２８日朝までにドローン（無人機）攻撃を受け、兵士３人が死亡、３０人以上が負傷した。ドローンは兵舎付近に命中したという。最終的な負傷者はさらに増える可能性がある。昨年１０月にイスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突が始まってから、中東での攻撃で米