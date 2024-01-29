タレントの中居正広がＭＣを務めるフジテレビ系「まつもｔｏなかい」（日曜・午後９時）が２８日放送され、世帯平均視聴率が７・２％だったことが２９日、分かった。個人視聴率は４・９％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）今回は「ダウンタウン」松本人志の芸能活動休止を受け、中居が初めて単独でＭＣで出演となったが、前回２１日放送の世帯平均５・４％から１・８ポイント上昇。個人も前回３・４％から１・５ポイン