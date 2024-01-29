昨季２度目のア・リーグＭＶＰを受賞し、このオフにドジャースへ移籍した大谷翔平投手（２９）は２７日（日本時間２８日）にニューヨーク市内で行われた全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の夕食会にア・リーグ新人王に輝いた２０１９年以来、５年ぶりに出席した。全て英語で行ったスピーチでは５年前の公約は果たせなかったが、流ちょうに話し、会場から大きな拍手を浴びた。英語力が大幅に向上していることが