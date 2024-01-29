【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは28日、イスラエルと米当局者双方の話として、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザの地下に張り巡らせたトンネルのうち8割程度が無傷のままだとみられると伝えた。ハマスは総延長が約500キロに及ぶともされる地下トンネル網を使ってイスラエル軍に対するゲリラ戦を展開。イスラエル軍は地下トンネル内にハマスの武器庫、戦闘指揮所、人質の拘束場所などがあると