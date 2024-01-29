“条件婚活のコンビニ化”の罠2022年末に行政主催のメタバース婚活がスタートして数多くのカップルが誕生した。当初から想定していた通り、リアル婚活ではなかなかマッチングできなかった人も、メタバース空間ならではの魅力を発揮して、数多くの人がカップルとなる場面を数多く目撃することとなった。メタバース婚活とは、文字通り、仮想空間内で行われる結婚相手探しの手段だ。婚活イベントやマッチングアプリと異なるのは、婚活