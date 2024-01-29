米国の著名な作家であり、インフルエンサーのマーク・マンソンさんが韓国を訪問した後、「世界で最も憂うつな国を旅行した」という映像を投稿して話題になった。マンソンさんは『ＥｖｅｒｙｔｈｉｎｇＩｓＦ＊ｃｋｅｄ』（原題）など有名な自己啓発書を執筆したベストセラー作家であり、登録者１４０万人を保有したユーチューブクリエイターでもある。マンソンさんは約２４分間の映像で、韓国が経済・文化的に全世界の注目を集