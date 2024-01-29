「オマエがちゃんと立っているか監視するからな」ホストだった男は、こう女性を脅して売春を強いていたという。警視庁保安課は１月24日、東京・新宿区歌舞伎町のホストクラブ従業員で住所不詳の加藤勝理容疑者（27）を強要の疑いで逮捕したと発表した。昨年５月から、当時22歳だった女性客に歌舞伎町の大久保公園周辺に立たせ売春目的の客待ち行為をさせたという。警察の調べに対し加藤容疑者は容疑を認めている。「被害女性のＡさ