「群馬の森公園内工事のため群馬の森は閉園となります。期間自令和６年１月２８日午後５時３０分至令和６年２月１２日午前８時００分」。２８日午後、群馬県高崎市にある「群馬の森」公園。入口には公園の一時閉鎖を知らせる立て看板が置かれていた。公園を閉鎖する理由は公園内に設置されていた「朝鮮人追悼碑」撤去作業のためだ。翌日から始まる撤去工事を控え、この日追悼碑の前には撤去に反対する市民団体のメンバーら１００