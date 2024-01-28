「大阪国際女子マラソン」（２８日、ヤンマースタジアム長居発着）今夏のパリ五輪の出場権をかけたマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）ファイナルチャレンジとして行われ、２１年東京五輪代表の前田穂南（２７）＝天満屋＝が２時間１８分５９秒で、０５年のベルリンマラソン野口みずきがマークした２時間１９分１２秒の日本記録を塗り替えた。フジテレビ系の中継にはレジェンド選手が解説に集結。五輪金メダリス