能登半島地震からまもなく1カ月。28日午前、地震後に生じた火災で焼失した石川県輪島市中心部の観光名所「朝市通り」一帯は弱い雨にぬれていた。手向けられた花からは涙のように水滴が落ちていた。焼け焦げたにおいが強く残る。各地の自治体から派遣された職員や報道関係者が時折、行き交う。人通りはとても少ない。焼け跡の間を歩いてきた女性にすれ違った。今は使っていない実家の建物が焼け、見に行ってきたという。そして、