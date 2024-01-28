ダウンタウン・松本人志（60）の“醜聞”が広がれば広がるほど、相方・浜田雅功（60）の株が上がるようだ。ダウンタウン浜田雅功 活動休止の松本人志について初コメント「あの人の代わりはいない」浜田は26日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」で、活動休止の松本について初めて言い及んだ。「帰ってくるまで相方募集しようかな。オーディション」などと笑いを交えつつ、「あの人の代わりはいない。戻ってくるまで自分がで