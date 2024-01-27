＜大相撲一月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館序ノ口五枚目・京の里（伊勢ノ海）と序ノ口十七枚目・大志山（立浪）の取組は、1分30秒弱にわたる熱戦が繰り広げられた。取組を終えた両力士は土俵の上で激しく呼吸を乱し、勝利した京の里は、呼び出しの手を借りないと土俵から下りれないほど疲労困憊している様子だった。【映像】一体、両力士に何が？ 死力を尽くした取組の様子立ち合いから大志山は京の里を突き押しの
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