絵画のようなカウンター席。海を見ながらカフェタイム御前崎市にある「晴れとsoraCafe」は、静岡県最南端の海岸沿いに位置しています。黒い外観になまこ壁が目を引く、崖の上にある建物が目的地。心地よい潮風を浴びながら、爽快なクルマ旅を楽しみましょう。2022年7月にオープンした「晴れとsoraCafe」。お母様が長年営んでいた食堂を、店長の吉田さんがリノベーションしたお店です。店内に入り階段を上がると、目の前にはオーシ