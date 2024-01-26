2004年12月〜05年1月に起きた福岡3女性連続殺害事件の被害者の一人、福島啓子さん（当時23歳）は、客室乗務員になりたいという夢を育みながら日々、歩いていた。命日の18日、記者は啓子さんの思いをたどろうと、当時の自宅から命を奪われた現場までの約2・5キロの道のりを歩いた。【柳瀬成一郎】【写真】亡くなった福島啓子さん啓子さんは福岡空港で航空機への乗降に使う「旅客搭乗橋」の着脱などの地上支援業務をしていた。普