アメリカ南部・アラバマ州で、国内で初となる窒素を吸入する方法での死刑が執行されました。アラバマ州で25日、1988年の殺人事件で有罪となったケネス・スミス死刑囚に窒素吸入による死刑が執行されました。アラバマ州は、おととしスミス死刑囚に薬物注射による死刑執行を試みたものの失敗したため、今回、窒素吸入による執行に踏み切りました。州側は「数秒で意識を失い、数分で死に至る」として、「最も苦痛が少なく人道的だ」と