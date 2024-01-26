モンゴルの首都・ウランバートルで1月24日、大爆発が起きた。きっかけは、交差点でトラックと乗用車が衝突したことだった。【映像】大爆発の瞬間「離れて離れて！」（撮影者）このトラックには60トンもの液化天然ガスが積まれていた。爆発は何度もおこり、近隣の建物も炎に包まれ、600人以上の消防士が消火作業にあたった。（『ABEMAヒルズ』より）