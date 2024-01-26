日本マクドナルドは２５日、リバイバルバーガーズとしてたまごダブル、アイコンチキン ソルト＆レモン、スイートチリ えびフィレオの３種を３１日からの期間限定で販売すると発表した。朝限定でたまごダブルマフィンも発売する。 【写真】大反響！救世主のようなマクドナルド 過去に販売され、復活を望む声が大きい商品を復活させた。同社の担当者は「２月は年間の中で最も寒い日が多く、かつ日数も短かっ