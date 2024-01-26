本日2024年1月26日（金）に発売となったPlayStation5、PlayStation4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC(Steam)用ソフト「龍が如く８」について、音楽家・椎名林檎さんの既存楽曲が使用されていることが発表された。PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows、PC(Steam)用ソフト「龍が如く８」は、「龍が如く７」で主人公となった春日一番と、桐生一馬の2人を主人公とするドラマティックRPG。どん