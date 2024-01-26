お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（60）による性的行為強要について、実名で『週刊文春』に被害を告発した女性が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。悪質な誹謗中傷を受けていることを明かし、法的措置を講じると訴えた。【番組予告動画】野口聡一の話に驚きの表情を浮かべる松本人志被害を告発した元タレントの大塚里香さんは投稿で「『週刊文春』の告発に対して、温かい応援のお声を頂きありがとうございます。