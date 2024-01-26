中国雲南省の山崩れ、不明４４人全員の遺体発見25日、山崩れ現場で行われた捜索活動。（昭通＝新華社記者/江文耀）【新華社昭通1月26日】中国雲南省昭通市鎮雄県で22日に起きた山崩れは、25日午後8時4分（日本時間同午後9時4分）までに行方不明者44人全員が遺体で発見された。同県の災害処置指揮部（対策本部）が明らかにした。中国雲南省の山崩れ、不明４４人全員の遺体発見25日、山崩れ現場で捜索を行う救助隊員。（昭通＝新華