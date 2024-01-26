映画『ハリー・ポッター』シリーズの小道具制作ヘッドを務めるピエール・ボハナが緊急来日した。ボハナはハリー・ポッターたちの杖や炎のゴブレットなど、作品に登場する小道具を手掛けたチームをまとめてきた人物。そんなボハナに、今回クランクイン！トレンドは、東京・練馬にある「ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）」まで会いに行ってきた。普段立