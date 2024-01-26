ロッテ・佐々木朗希投手（２２）が２５日、１２球団唯一の契約未更改選手となった。この日、もう一人の未更改だった楽天・辰己涼介外野手（２７）がサイン。２月１日の沖縄・石垣島でのキャンプインまで時間は残されているが、現時点で更改の日程は未定。早期のメジャー挑戦を要望しているとみられるが、場合によっては異例の自費キャンプとなる可能性もある。また、佐々木朗は、労組「日本プロ野球選手会」を脱退していたことも