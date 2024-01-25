【ソウル聯合ニュース】韓国・ソウルで２５日午後、与党「国民の力」の蠔賢鎮（ペ・ヒョンジン）国会議員（４０）が男に襲撃される事件が起きたことについて、大統領室は「あってはならないことで、厳正な調査が行われるべきだ」との声明を出した。また、「衝撃的なテロ」とし、「徹底的な真相究明が行われるべきだ」と批判した。今月２日、最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表が訪問先の南部・釜山で