千葉県三井住友銀行の行員の男が路上で女性にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。千葉県船橋市に住む三井住友銀行の行員・北野秀歩容疑者（31）は先月15日の夜、船橋市に隣接する市川市内の路上で女性の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、北野容疑者は帰宅途中だった20代女性に後ろから抱き付いて体を触るなどしたということです。防犯カメラなどから北野容疑者の関与