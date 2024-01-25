福島県警田村署は25日、田村市の50代女性がSNSを通じた投資詐欺で約1億5千万円をだまし取られたと発表した。福島県警本部署によると、女性は昨年7月下旬〜12月中旬、SNSで知り合った人物とのやりとりで投資話を持ちかけられ、指定された複数の金融機関の口座に複数回にわたって計約1億3800万円を送金した。さらに昨年9月下旬〜10月上旬、同じSNSで知り合った別のアカウントの人物とメッセージを交換。相手の投資話を信じて偽の