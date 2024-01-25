お笑いコンビ「千鳥」ノブ（44）が、MCを務める23日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・17）に出演。「ボケが長い」という名俳優のプライベートの様子を暴露した。番組冒頭で、大悟が「誕生日おめでとうございます。ムロツヨシさん」とカメラに向かって祝福。オンエアー当日、誕生日を迎えた有名人に「おめでとう」と言うのが番組のスタイルで、この日はムロツヨシの48歳の誕生日だった。すると、ムロツヨシで話が膨ら