2024年1月20日、Xで「恵比寿と自由が丘にある『東京豚饅』が、もう帰省のたびに551買う必要ないやん！と思うほど551」というポストが話題になっているのを発見しました。果たしてどれほど551なのか？せっかくなら食べ比べたい！ということで、今日1月25日の「中華まんの日」に検証してみました。意外な違いはどこ？東京豚饅は、551蓬莱の創業者・羅邦強さんの孫、羅直也さんが監修したお店です。公式ホームページには、邦強さ