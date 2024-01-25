メジャーリーガーの大谷翔平選手（29）から子供たちに寄贈されたグローブを市役所に飾り炎上している、大分県別府市の長野恭紘市長（48）。炎上対策を講じたものの、火に油を注いでしまったようだ。大谷選手が日本全国の小学校に寄贈したジュニア用の野球グローブ。右利き用2個と左利き用1個3つを1セットとして各学校に贈ることにした大谷選手は、メッセージをこう寄せている。《この3つの野球グローブは学校への寄付となります。