娘です。拡散をお願いします――。能登半島地震で、X（旧ツイッター）へのそんな書き込みが安否不明者の発見につながった。デマや偽情報の拡散も懸念されるなか、災害時にSNSをどう使うべきなのか。孤立集落で生き埋めとなった母の救助を求めた女性の投稿から考える。【写真】地震で屋根ごと崩れた自宅、一人暮らしの母が。「娘です」18歳はXで助けを求めた田中七海さん（18）は1月1日、自身が暮らす東京で揺れを感じ、故郷・