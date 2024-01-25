36人が犠牲になった京都アニメーションの放火殺人事件。京都地裁は青葉真司被告に死刑判決を言い渡しました。京都アニメーションの社員36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせた罪などに問われた青葉真司被告（45）。きょう午後2時前、京都地裁は青葉被告に死刑判決を言い渡しました。裁判長「一瞬にして地獄と化した京アニの第1スタジオで、非業の死を遂げた被害者らの恐怖や苦痛は計り知れず、筆舌に尽くしがたい」143日間に及んだ