京都アニメーション放火殺人事件の公判で、京都地裁は２５日、裁判員１人を解任したと明らかにした。結審後の昨年１２月１３日付で、後任は補充裁判員の中から新たに選任された。解任理由は「プライバシーに関わるので答えられない」としている。地裁は昨年８月、裁判員６人と補充裁判員６人を選任。その後、補充の１人が解任されていた。