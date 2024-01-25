他人のクレジットカード情報を使い、自身が経営するコンビニエンスストアで商品を不正購入したとして、埼玉県警国際捜査課は25日、コンビニ経営者の木原善昭容疑者（60）＝東京都北区西が丘2＝ら男女4人を電子計算機使用詐欺容疑などで逮捕したと発表した。木原容疑者は店の売り上げを増やすため、不正に加担したとみられる。ゴールドカード、6割が年収400万円未満還元率魅力、大衆化他に逮捕されたのは、木原容疑者の妻でコ