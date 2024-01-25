愛媛県西条市内の交差点で、自転車に乗っていた女子高校生が左折してきた大型トラックにはねられ、およそ700メートル引きずられる事故がありました。高校生は重傷とみられ、警察は60歳の運転手を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。運転手は調べに対し「縁石に乗り上げたと思った」と話しているということです。