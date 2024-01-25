ホストの加藤勝理容疑者（27）が、売春を強要した疑いで逮捕された。売掛金を回収しないと自分の給料が減ってしまい、生活的に苦しかったなどと話しているという。「支払えないのなら…」22日、男が警察に連行された場所は、夜の新宿・歌舞伎町。シャツの胸元をあけて歩くのは、元ホストの加藤勝理容疑者（27）。加藤容疑者は女性客に対し、売掛金、いわゆるツケの返済をさせようと、こう言ったという。加藤容疑者：支払えないの