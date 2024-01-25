昨年7月に外相職を解任された中国の秦剛（チンカン）前国務委員兼外相をめぐり、傅聡・駐欧州連合（EU）大使が米ブルームバーグ通信のインタビューで「誤ったことをすれば、そういうことになる」と語った。秦氏の解任された理由について、中国の公人が間接的であっても言及するのは極めて異例だ。【写真】昨年6月25日、最後に動静が報じられた際の秦剛氏ブルームバーグによると、インタビューで傅氏は、「欧州の政治家でも解任