中国南部の江西省で24日午後に発生し、39人が死亡した火災の原因が地下で行われていた冷凍庫の違法な工事であると地元政府が発表しました。地元政府によりますと、現場は大学への進学を目指す学習塾やホテルが入っている6階建ての雑居ビルで、地下1階から出火しました。初期の調査では、出火の原因は地下1階で行われていた冷凍庫の工事で規則に違反して火が使われたためとしています。火災に巻き込まれたのは主に塾に通っ