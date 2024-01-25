36人が犠牲になった2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告（45）の裁判員裁判の判決公判が25日午前、京都地裁で始まり、増田啓祐裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。最大の争点となった被告の刑事責任能力の有無や程度について、完全責任能力があったと判断した。【図解】青葉被告の生い立ちと事件の経緯判決後、京アニの八田英明社長（73）が代理人弁護士を通じてコメントを出した。