京都アニメーション放火殺人事件の判決公判で25日、青葉真司被告（45）に死刑が言い渡された。死刑を宣告した増田啓祐裁判長から「被告人、よろしいですね」と確認されると、青葉被告は深くおじぎをした。その後は下を向いたまま、車椅子を押されて退廷した。【久保聡】