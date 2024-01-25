能登半島地震で被災した石川県珠洲市で、集落からぽつんと離れて立つ家の納屋が焼け落ち、18日に遺体が見つかった。連絡がとれていない一人暮らしの家主は、猫の世話をするため避難所から離れた納屋で生活していたという。全焼した納屋=2024年1月21日午前9時53分、石川県珠洲市、吉備彩日撮影珠洲署によると、焼け落ちたのは会社員男性（65）方の納屋。男性の勤務先などによると、母屋は地震で全壊したが、男性は外出中でけ