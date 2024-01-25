36人が犠牲になった2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告（45）の裁判員裁判の判決公判が25日午前、京都地裁で始まった。増田啓祐裁判長は「有罪判決ですが、主文は後回しにします」と述べ、判決理由の朗読から始めた。最大の争点となった刑事責任能力について「心神喪失や心神耗弱ではなかった」とも言及。完全責任能力を認めた形で、厳しい刑が予想される。極刑判断は「腹をくくって