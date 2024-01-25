36人が犠牲になった2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告（45）の裁判員裁判の判決公判が25日午前、京都地裁で始まった。増田啓祐裁判長は主文の言い渡しを後に回し、判決理由の朗読から始めた。平成以降で最多の犠牲者を出した放火殺人事件で、裁判員らが導いた結論に注目が集まる。続報厳しい刑か裁判長「有罪判決です」と宣告検察側は死刑を求刑し、弁護側は無罪を求めている